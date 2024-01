Deborah Secco comenta relação não-monogâmica com Hugo Moura: ‘Não vou mais ser a corna’

"Não vou mais ser a corna", disse Deborah Secco, de 44 anos, ao explicar o porquê da decisão de viver uma relação não-monogâmica com o marido, Hugo Moura.

Ao podcast Dias On, com Carla Diaz, a atriz rebateu críticas sobre o modo que leva o casamento, que já tem quase nove anos. “Eu não sou vulgar, a minha opinião sobre liberdade feminina é ainda um choque para uma sociedade machista, quando eu falo sobre relações abertas, monogamia, sobre liberdade sexual, prazer”, pontuou a atriz.

“Eu olho para o mundo com um olhar que tenta enxergar uma verdade não hipócrita, tento enxergar as pessoas de verdade, as relações de verdade", complementou Deborah.

Para ela, abrir o relacionamento foi uma decisão em prol da verdade da relação. "Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, meu parceiro, o cara que sabe tudo sobre mim, ele convive com meu pior e meu melhor, eu não posso mentir para esse cara, ele não pode mentir para mim. Eu tenho que saber tudo dele, ele tem que saber tudo de mim", disse.

Ela explicou também como é estar em uma relação não monogâmica. "A minha relação é combinada diariamente. Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação, porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro. O que não quero é que ele minta para mim", pontuou.

A musa aproveitou o papo para exaltar a parceria com o marido, também ator, com quem tem a pequena Maria Flor, de 8 anos: "A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso ou não também como escolha. Mas a gente vai saber que vivemos isso", declarou.