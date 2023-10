Deborah Blando revela diagnóstico de doença sem cura e desabafa: ‘acham que é frescura’

A cantora Deborah Blando revelou em entrevista ao podcast Papagaio Falante que foi diagnosticada com fibromialgia, doença reumatológica sem cura, que afeta a musculatura do corpo e provoca dores.

“As pessoas não acreditam que estamos com dor e acham que é frescura. Então, assim, gente, fibromialgia é uma coisa séria. Se uma pessoa está falando que está com dor, apesar de ser uma doença invisível... Visivelmente está tudo certo com você, que nem eu, você não sabe que estou com dor”, compartilhou a cantora.

Veja também

A artista também explicou que a doença não aparece em exames, e o diagnóstico é feito a partir da exclusão de outras doenças. Deborah disse sentir dor nas costas, lombar, braço e pescoço.

“A gente não consegue chegar na quarta fase do sono, que nem pessoas normalmente chegam, em que você restabelece o músculo rompido durante o dia. A fibromialgia não cria músculos, cria uma inflamação e uma dor crônica”, disse.