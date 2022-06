Débora Nascimento comenta publicação de Thaila Ayala sobre traição

A atriz Débora Nascimento comentou uma publicação da também atriz Thaila Ayala sobre mulheres que se relacionam com homens casados, nesta quarta-feira (15), no Instagram. Internautas repercutiram o comentário e relembraram a separação entre Nascimento e o ator José Loreto, em 2018.

Na postagem, Ayala relata que o marido, Renato Góes, recebe fotos de outras pessoas nuas e diz não compreender “o que faz uma mulher se colocar nesse papel”.

“E mais do que isso, desrespeitar uma outra mulher, um casamento, uma outra mulher com um neném de 6 meses, no puerpério, é muito bizarro”, diz, em vídeo.