Débora Falabella comemora aniversário de Adriana Esteves relembrando Nina e Carminha em vídeo

A atriz Débora Falabella usou as redes sociais para fazer uma homenagem especial para a amiga, a também atriz Adriana Esteves, de 54 anos, que fez aniversário na sexta-feira (15). Lembrando de duas personagens importantes na carreira delas, Débora fez mensagem carinhosa, citando Nina e Carminha, da novela 'Avenida Brasil'.

Veja a publicação:

A obra, que parou o País em 2012, colocava as duas como rivais, mas a realidade é completamente diferente. Na mensagem especial, Débora aproveitou para brincar com as falas icônicas das personagens e deixar claro o amor pela colega de profissão.

"De que você me chamava? Você me chamava de 'peste' e eu te chamava de 'v*dia'", disse ela, citando o embate direito entre a mocinha e a vilã da trama. No vídeo, Débora e Adriana apareceram comendo torresmo, se divertindo.

"Dia dessa gata, inspiração! Te amo Adri!!!", escreveu Débora na legenda, reforçando o carinho com a data da amiga. Em resposta, com uma série de beijos para a câmera, Adriana agradeceu: 'Te amo'.

Não demorou, claro, para os fãs irem à loucura nas redes sociais. "Eu quero uma novela com as duas juntas novamente, por favor", pediu uma seguidora, recordando do sucesso de 'Avenida Brasil' e do trabalho delas com as duas personagens.