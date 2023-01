David Crosby, guitarrista lendário dos anos 60, morre aos 81 anos

O cantor guitarrista David Crosby morreu aos 81 anos após "longo período doente". O artista estadunidense integrou os grupos The Byrds e Crosby, Stills, Nash & Young, sendo figura influente para diversas gerações musicais. As informações são da revista "Variety", que confirmou com a esposa dele, Jan Dance.

"É com grande tristeza, depois de uma longo período doente, que nosso amado David (Croz) Crosby morreu. Ele estava cercado de amor por sua mulher e alma gêmea Jan e seu filho Django", declarou Jan, em nota.

Jan Dance Esposa de David Crosby "Por mais que ele não esteja mais conosco aqui, sua humanidade e alma gentil vão continuar a nos guiar e a nos inspirar. Seu legado vai continuar a viver em sua música lendária. Paz, amor e harmonia para todos que conheceram David e aqueles que ele tocou. Ele vai fazer muita falta."

David também foi compositor, sendo uma das grandes figuras do rock e do folk dos Estados Unidos.