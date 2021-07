David Brazil constrói casa de luxo no Rio de Janeiro: 'não é uma mansão, é uma casa confortável'

O carioca David Brazil chamou atenção da internet, neste fim de semana, após fotos da nova casa de luxo serem divulgadas em redes sociais. Em publicação no Instagram, neste domingo (11), o promoter revelou que o imóvel conta com 3 mil metros quadrados e fica em Itacuruçá, distrito do município de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

"Minha nossa senhora!!!! já já vão dizer que ganhei do Neymar. Não é uma mansão, é uma casa confortável, fica em Itacuruçá. O terreno deve ter uns 3 mil metros, nem sei, mas emfim", publicou o David Brasil.

Veja andamento da obra:

Legenda: Empresas divulgam cada etapa da obra em rede social Foto: Reprodução/Instagram

O carioca disse ainda ter sido um esforço e que contou com várias empresas parcerias para conseguir levantaro imóvel. "Quem segue sabe o quanto ando trabalhando nesses dois anos de construção.

Ainda na publicação, David Brazil respondeu quem disse nas redes sociais que a casa foi presente do Neymar. "Não precisei pedir nada a ele não, se precisar conto pra vocês tá!", concluiu o promoter.