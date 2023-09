Danni Suzuki fala pela primeira vez sobre a morte de Rico Tavares: 'saudade não tem fim'

Danni Suzuki falou, pela primeira vez, sobre a morte do maquiador Rico Tavares. O maquiador, e amigo da atriz, faleceu nesta sexta-feira (15), três semanas após ser atropelado em uma rodovia do Rio de Janeiro.

Ela gravou alguns stories, visivelmente abalada com a perda do amigo. “Queridos amigos e pessoas queridas, o Ricardinho [como Rico era chamado pela atriz] partiu essa madrugada. Só agora eu consegui tirar o pijama e tomar um chuveirada”, começou dizendo.

“Eu tenho total compreensão da situação do Ricardinho e todo conforto de Deus pra entender esse momento. A única certeza, na verdade, que a gente tem na nossa vida é que todos nós uma hora vamos partir, mas quando chega esse momento é muito difícil a gente lidar com a saudade”, lamentou Danni.

“Essa saudade não tem fim, mas eu não queria deixar de agradecer profundamente aqui a todas as pessoas e amigos queridos que desde o início estão rezando por ele, porque isso é muito importante pra fortalecer a gente, todas as pessoas que amam ele”, acrescentou.

AGRADECIMENTOS DA ATRIZ

A atriz aproveitou o momento para agradecer a todas as pessoas que rezaram por Rico. “Eu não queria deixar de agradecer profundamente aqui a todos vocês, a todas as pessoas queridas, aos amigos queridos, que desde o início tão rezando por ele. Porque isso é muito importante pra fortalecer a gente, fortalecer todas as pessoas que amam ele, muito obrigada”, agradeceu ela.

Danni também agradeceu a equipe médica do hospital, no qual Rico estava internado desde o último dia 22 de agosto. “Eu sou profundamente agradecida ao hospital e a equipe toda médica do Hospital Alberto Torres que desde o início cuidaram dele com muito carinho”.

Por fim, Danni afirmou que “sua tristeza não é maior que o amor deixado pelo amigo”. “Eu só quero dizer mais uma coisa que pra mim é muito importante. O tamanho da minha tristeza hoje, apesar de ser grande, não é maior que o tamanho do amor que meu amigo deixou aqui pra mim. E a vida é sobre isso. A vida é sobre essas relações, nada mais”, concluiu a atriz.