Danni Suzuki diz ter sido substituída de novela por marido de Giovana Antonelli: 'Escolheu a esposa'

A atriz Danni Suzuki contou em podcast o motivo de ter perdido o papel de protagonista da novela “Sol Nascente”, que estreou em agosto de 2016, na TV Globo. Segundo ela, o diretor da trama, Leonardo Nogueira, optou por tirá-la do papel principal e escalar a esposa Giovanna Antonelli.

Ao Papagaio Falante, Danni relatou que chegou a participar dos ensaios, antes das gravações, e que o personagem foi escrito por Walther Negrão, autor da trama, inspirado nela. Leonardo justificou que tirou Danni da novela, pois precisaria escalar uma atriz mais jovem para o papel, mas acabou escolhendo Giovanna, que é mais velha que a atriz.

“Chegou no dia, a protagonista escolhida tinha sido a Giovanna Antonelli, que é a esposa do Leonardo. Ela é mais velha. Veio a esposa e quem sou eu para reclamar. A personagem era uma japonesa. Inclusive, eles reescreveram a história para explicar que ela foi adotada, para justificar, já quem nem oriental ela é. Na novela, ela usava kimono, coque com palito na cabeça”, detalhou.

Veja também Zoeira Entenda o significado de Rás, nome do primeiro filho de MC Daniel Zoeira The Town 2025 anuncia Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo como atrações; veja detalhes

Danni ainda disse que o diretor a tirou de um segundo personagem, usando novamente a justificativa de que precisava de uma artista mais nova. “Cheguei em casa, o Léo me pede desculpas e disse que eu estava muito velha para ser prima da protagonista e que iriam escrever um terceiro personagem. Falei: Mas estou velha de novo, Léo? Não preciso fazer a novela, não estou me sentindo bem-vinda, acho que estou incomodando, não precisa dar um jeito para me colocar”.

Após esse episódio, Danni decidiu romper contrato com a Globo. O trecho que a atriz conta o que houve em “Sol Nascente” viralizou no TikTok, mas Leonardo e Giovanna não se manifestaram sobre o assunto.