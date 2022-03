Danilo Gentili posta cena de Mário Frias batendo em mulher em novela: "deveríamos censurar?"

O humorista Danilo Gentili, que virou alvo de polêmica nos últimos dias por conta do filme 'Como se tornar o pior aluno da escola', publicou uma cena da novela 'Os Mutantes', da TV Record, na qual o ator Mario Frias dá um tapa no rosto de uma mulher.

Segurando um revólver, o personagem desfere o golpe em uma mulher algemada, logo depois de um diálogo ameaçador. "Hein, você não tem medo do que eu possa fazer com você, não?", diz ele.

De acordo com Danilo, a cena seria uma forma de incentivo a agressão contra mulheres e, na mesma publicação, ele chegou a questionar se a produção não deveria ser censurada.

Polêmica nas redes

A publicação ocorre dias após uma postagem de Frias, que é secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro, na qual ele opinou que o filme 'Como se tornar o pior aluno da escola' deve ser retirado das plataformas de streaming por alusão à pedofilia.

Em uma das cenas do longa, baseado em um livro de Gentili, o personagem interpretado por Fábio Porchat pede a dois garotos que o masturbem, recebendo a negativa em seguida. Segundo Frias, a cena também faz apologia ao abuso sexual infantil.

Já em resposta, Gentili classificou as falas de Mario Frias como "censura", assim como Porchat, que divulgou nota falando sobre assunto e criticou as declarações.

Após a decisão do Ministério da Justiça e Segurança sobre a retirada do filme das plataformas de streaming, Gentili disse acreditar que tudo não passou de uma articulação para desviar a atenção do aumento do preço da gasolina.

"Não é à toa que isso começou a ser encubado num domingo. Para quê? Para que, na segunda-feira, pautasse a semana. Isso é um método. Como passo por máquinas de assassinato de reputação há muito tempo, as coisas são muito claras pra mim", escreveu ele.