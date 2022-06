Danilo Gentili critica Luísa Sonza: 'ganha dinheiro com o rabo'

O humorista Danilo Gentili criticou, nessa quarta-feira (1º), a cantora Luísa Sonza. O apresentador disse que a artista é hipócrita por reclamar de objetificação feminina, mas "rebola pelada" durante os shows.

"Veja a esquizofrenia, a menina pega e diz que não para objetificar mulher, mulher tem que ser reconhecida pelo talento. Ela canta, mas rebola pelada. Ela ganha dinheiro mostrando o rabo, mas diz que isso não pode ser feito", disparou o apresentador em participação no podcast Planeta Podcast.

Em seguida, o artista disse que a cantora ficou famosa porque manteve um relacionamento com o também humorista Whindersson Nunes e por "rebolar de fio-dental".

"É uma mulher que ficou famosa porque namorou um homem famoso [Whindersson Nunes] e que fica com um discurso de que não pode objetificar as mulheres, mas só é famosa porque rebola de fio-dental."

Em outro trecho, Gentili completou dizendo que o discurso de Sonza é contraditório. "Se você aponta a hipocrisia, ela fala: 'Meu corpo, minhas regras'. Tudo bem, eu concordo, mas o corpo da mulher que quer fazer propaganda de cerveja, usando um biquíni, o corpo não é dela? As regras não são dela? E se a mulher falar: 'Eu quero que meu corpo com biquíni venda cerveja'. Aí não pode, aí já não são as regras dessa mulher. É uma loucura".

Após a repercussão das falas, a artista usou o Twitter para publicar um breve comentário. "Seguimos sem um dia de paz".

