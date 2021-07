Daniele Hypolito e Fábio Castro são o 8º casal eliminado do Power Couple

Daniele Hypolito e Fábio Castro foram os menos votados pelo público e se tornaram o 8º casal eliminado do Power Couple nesta quinta-feira (8). A ginasta e o dançarino tiveram apenas 24,36% dos votos.

Enquete realizada pelo Diário do Nordeste antecipou a eliminação do casal.

A dupla enfrentou os casais Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Renata Dominguez e Leandro Gléria na nona D.R do reality show.

Mari e Matheus tiveram a maior quantidade de votos (46,05%), seguidos de Renata e Leandro, com 29,59% da preferência do público. Os dois casais permanecem na disputa pelo prêmio final do programa.

HERANÇA DA D.R

Toda semana, o casal eliminado do Power Couple deixa a chamada Herança da D.R, destinada aos casais restantes no reality show.

Dany Hypólito e Fábio escolheram Li Martins e JP Mantovani e Deborah Albuquerque e Bruno Salomão para receber a herança. Um casal terá de definir a aposta do outro na primeira prova do próximo ciclo do reality.