Daniel Erthal, ex-galã de Malhação, relata sufoco com kombi que ganhou de cliente

Daniel Erthal, 41, relatou nas redes sociais, na segunda-feira (15), um sufoco com a kombi que ganhou de clientes para trabalhar. O ex-galã de Malhação se machucou enquanto empurrava a porta do veículo. O ex-ator viralizou após ser flagrado vendendo bebida nas ruas do Rio de Janeiro.

"Quase perdi o pé. O corre é louco, a desmontagem é insana", escreveu o vendedor na legenda. Um amigo do ex-ator disse que ajudaria Daniel, que negou afirmando que fecharia sozinho.

Quem é Daniel Erthal?

O ator Daniel Erthal começou a investir no ramo de cerveja em 2013, quando criou com um primo, no Rio Grande do Sul, uma cervejaria que levava o sobrenome dele.

Ele está longe das telinhas desde 2022, mas já atuou em novelas como "Da cor do pecado", "Belíssima", "Eterna magia", "Bela, a feia", "Rebelde", 'Milagres de Jesus", "A terra prometida", entre outras.