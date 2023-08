Dani Russo está internada há oito dias após crises de ansiedade, diz equipe da cantora

A influenciadora Dani Russo está internada há oito dias após sofrer novas crises de ansiedade. A informação foi confirmada por sua equipe nas redes sociais nesta quinta-feira (17).

A artista luta contra a síndrome do pensamento acelerado nos últimos anos. Em setembro de 2022, ela já havia sido internada por conta da condição e, em abril deste ano, precisou voltar ao hospital.

"A artista DANI RUSSO encontra-se internada no Anália Franco há 8 dias por fortes crises de ansiedade. Por isso a ausência nas redes sociais. Pedimos orações para a melhora da nossa melhor do baile. Att, equipe Dani Russo", diz o comunicado publicado nos Stories do Instagram da cantora.

Dani Russo chegou a mostrar, em maio deste ano, o 'estoque' de maconha em casa como forma de tratamento para a doença. "Agora tenho autorização da Anvisa para importar cannabis dos Estados Unidos pro meu tratamento pra ansiedade", celebrou, à época.

A influenciadora desabafou sobre as dificuldades que enfrenta para amenizar os sintomas da síndrome. "Cheguei a tomar mais de 60 comprimidos por mês pra tratar ansiedade e depressão, me davam dor de cabeça, náuseas, mudavam meu humor, peso, demoram mais de meses pra fazer efeito. Não me dei bem com isso. Até nunca mais. Agora meu tratamento é natural", comentou.

O QUE É A SÍNDROME DO PENSAMENTO ACELERADO?

Ter muitos pensamentos ao mesmo tempo, estar sempre com a sensação de estar esquecendo alguma coisa e ter dificuldade em relaxar a mente estão entre os sintomas da Síndrome do Pensamento Acelerado.

De acordo com informações do portal do Hospital das Nações, nessa condição, a mente fica repleta de pensamentos, estando carregada enquanto estamos acordados. Isso leva à dificuldade de concentração, aumento da ansiedade e desgaste da saúde física e mental.