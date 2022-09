Dani Russo é internada às pressas com Síndrome do Pensamento Acelerado

A cantora Dani Russo foi hospitalizada nesta quinta-feira (29), após uma crise devido à Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA). A artista de 24 anos também relatou enjoos. Nas redes sociais, ela atualizou os fãs sobre o estado de saúde.

"Já estou sendo medicada. Já já está tudo ok. Mandem melhoras para mim, família", escreveu a artista. Dani realiza tratamento contra ansiedade e depressão desde 2021.

"Que louco isso que aconteceu e acontece a cada três meses comigo. Fico doente, vomitando, não consigo comer ou beber, com insônia e dor no estômago. Vou para o hospital, meus exames dão tudo certo, nada alterado. Meu problema é na cabeça, ansiedade, coisa da mente que mexe com todo o corpo", desabafou a artista.

O que é a Síndrome do Pensamento Acelerado?

Ter muitos pensamentos ao mesmo tempo, estar sempre com a sensação de estar esquecendo alguma coisa e ter dificuldade em relaxar a mente estão entre os sintomas da Síndrome do Pensamento Acelerado.

De acordo com informações do portal do Hospital das Nações, nessa condição, a mente fica repleta de pensamentos, estando carregada enquanto estamos acordados. Isso leva à dificuldade de concentração, aumento da ansiedade e desgaste da saúde física e mental.