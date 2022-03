Danduska Tsunami reage após ser chamada de 'dinossauro' por apresentadora do SBT; veja vídeo

Gaby Cabrini, apresentadora do programa "Fofocalizando", do SBT, cometeu uma gafe ao se referir à personagem Danduska Tsunami, do 'Nas Garras da Patrulha', durante momento de descontração no programa vespertino. Em postagem no Instagram, nesta terça-feira (1º), Danduska reagiu ao episódio: "eu tô passada".

Ao exibir um meme famoso de Danduska, postado pelo humorista Whindersson Nunes, Gaby a chama de 'dinossauro'. O erro da jornalista não passou despercebido pelos internautas, principalmente os cearenses, que logo comentaram nas redes sociais sobre a falha da apresentadora.

"Não sabem eles que os melhores humoristas do mundo estão nesse programa", se divertiu uma seguidora. "Bota quente, Danduska", pediu outra.

A própria Danduska comentou sobre o episódio, se defendendo do engano da apresentadora. "Eu tô passada. O pessoal do @fofocalizando achava que ia me chamar de dinossauro e ia ficar por isso mesmo?! Nada disso, queridinha… Eu vou é lhe tombar. Eu não suporto essa ofensa! Quem é essa pessoa que falou de mim? Ninguém merece... Para seu governo, eu sou linda, maravilhosa e rica, sou Danduska Tsunami, aqui das Garras da Patrulha", disse a personagem.

Após toda a repercussão na internet, Gaby Cabrini pediu desculpas à Danduska e ainda soltou elogios à personagem. "Para minha defesa, você estava com a mão no rosto e não dava para ver direito. Brincadeiras à parte, eu fui atrás do seu trabalho e você arrasa muito. Beijo pra você e pra todo o Ceará", disse a apresentadora em publicação no Instagram.

Nas Garras da Patrulha

O programa "Nas Garras da Patrulha" é um dos humorísticos de maior audiência na TV e rádio cearense.Com 20 anos de existência, as esquetes de humor somam milhões de visualizações no Youtube.

Para assistir "Nas Garras da Patrulha", o telespectador precisar sintonizar a TV Diário, — canal 22.1 no Ceará. O programa é exibido de segunda a sexta, às 19h20. Aos sábados, o humorístico é transmitido às 15h05 e no domingo às 20h. O programa de humor "Nas Garras da Patrulha" também pode ser assistido pelo site da emissora.