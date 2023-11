Dançarino de Lexa, envolvido na polêmica da separação, é desligado do balé da cantora

Apontado como pivô da separação entre Lexa e MC Guimê, o dançarino Gabriel Felinto revelou que não faz mais parte do balé da cantora. Ele falou sobre o assunto nos stories do Instagram, ao ser questionado por seguidores.

Em uma sequência de vídeos, ele mostrou um trecho de um e-mail que recebeu da equipe de Lexa e afirmou que, pelo teor do comunicado, entendeu que não faz mais parte da equipe de dançarinos.

"Não sou eu que respondo isso para vocês. Quem tem que responder isso para vocês é a artista e a empresária, da mesma forma que ela meteu a cara na internet para falar que eu estou (no balé)", disse Felinto. "O que não é o caso, né? Porque até então eu não sou mais chamado para nada", completou, após rir.

Continuando a conversa com os seguidores, o dançarino afirmou ter entrado em contato com a equipe responsável para cobrar informações sobre a agenda de shows para o mês de novembro. Em resposta, soube que não havia previsão de escalas para ele.

"Sr. Felinto não temos nenhuma previsão de escalas para o sr. Sendo assim aconselho a manter sua vida profissional com os demais artistas que deseje expor sua dança e não conte mais com as prestações de serviços com a Ferrattry Empreendimentos", diz o e-mail.

"O que da a entender (é que) obviamente eu não estou, não faço mais parte. E eu não tenho contrato de exclusividade com ninguém", disse.