Dança de Letícia Colin em aniversário de Eduardo Sterblitch viraliza nas redes sociais

A atriz Letícia Colin acabou viralizando na internet após um vídeo durante comemoração de aniversário do ator Eduardo Sterblitch, que aconteceu no domingo (19), ser postado na internet. Nas imagens, a artista aparece dançando animada enquanto o aniversariante cantava a música “Primavera”, com a banda da festa.

Usando um vestido vermelho com um recorte que mostrava a tatuagem nas costelas, Letícia foi, inclusive, comparada a Fred Mercury Prateado, icônico personagem de Eduardo no "Pânico na TV".

Antes da comemoração, a artista havia postado uma homenagem ao amigo pelo aniversário dele. “Nossas comemorações ao Edu do amor já começaram, hein? Amigo tão querido! Amoroso, cuidadoso, gênio, monstro das artes… Melhor dindo! Te amamos, Edu! E essa sua esposa… é um acontecimento, meu querido. Você merece”.

Ela e Eduardo Sterblitch são amigos há anos. O humorista, inclusive, é padrinho de Uri, filha de Letícia com Michel Melamed.