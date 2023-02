Corpo de Glória Maria é cremado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (3)

O corpo de Glória Maria foi cremado no Rio de Janeiro no fim da tarde desta sexta-feira (3). O velório da jornalista, que morreu nesta quinta-feira (2), ocorreu para familiares e amigos próximos.

Diversas coroas de flores foram enviadas ao local do velório. Na cerimônia, compareceram diversos jornalistas e também atores e atrizes da TV Globo, onde Glória trabalhou por 50 anos.

Ícone da TV brasileira, Glória faleceu no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, unidade onde estava internada para tratar complicações de um câncer. A apresentadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e também teve metástase no cérebro.

Nesta sexta, a TV Globo, homenageia Glória com uma programação especial, que reprisará momentos dela em frente às câmeras.

Filhas de Glória Maria

Após a morte da jornalista Glória Maria, publicações na Internet e notícias de portais começaram a especular sobre o futuro das filhas dela. Em entrevistas anteriores, no entanto, a repórter e apresentadora da TV Globo nunca deu detalhes concretos sobre como gostaria que as filhas, de 15 e 14 anos, vivessem depois da partida dela.

Segundo ela, a intenção seria de que as meninas mantivessem o padrão de vida como se ela estivesse junto, acompanhando o crescimento. Apesar das especulações, ela nunca comentou a quem estaria destinada a guarda das duas, Maria e Laura.

