Cores para o Ano Novo 2022: entenda o significado de cada uma

Branco, azul, amarelo, vermelho, laranja, verde, rosa, violeta: às vésperas do Réveillon, as cores sempre ganham mais destaque. E isso acontece porque cada uma representa o que se deseja para o ano vindouro. Amor, paz, dinheiro, esperança, alegria: os desejos costumam ser expressados pelas pessoas em suas roupas, acessórios, maquiagens e até peças íntimas.

Há quem, aliás, combine essas cores para potencializar as intenções para o ano que se aproxima. São comuns, por exemplo, misturas como os clássicos branco e amarelo e branco e azul e os ousados vermelho e amarelo e azul e violeta.

Mas, não há uma regra. Recentemente, a advogada, maquiadora, cantora e ex-BBB Juliette revelou nas redes sociais que a cor que usou no último Réveillon, antes de entrar para o reality show que a tornou milionária e a revelou um fenômeno, foi bege. Simples assim.

Mas, de toda forma, por mais que as cores não tragam, de fato, os desejos, elas comunicam as mensagens que você quer passar na virada de ano, estimulam sentimentos e sensações e podem, sim, atrair boas energias. Por que não?

O Diário do Nordeste separou as cores mais usadas no Réveillon e seus significados. Confira abaixo.

Branco

Branco, o clássico do Réveillon, simboliza paz, pureza, verdade, inocência e calma.

Azul

O azul é a cor da tranquilidade, da segurança, da lealdade e da saúde emocional.

Amarelo

Geralmente, quem usa amarelo na virada de ano quer atrair dinheiro e sucesso, mas a cor também desperta leveza, descontração e otimismo.

Vermelho

Símbolo da paixão, do amor e do desejo, a cor vermelha é, também, a cor de quem quer transmitir força e coragem.

Laranja

Laranja é para os mais enérgicos, gentis e espontâneos.

Verde

A cor da esperança, da perseverança, da sorte e da calma. Tende a ser uma das mais usadas neste Réveillon.

Violeta

Violeta é a cor da prosperidade e da sinceridade.

Rosa

Rosa é a cor dos apaixonados. Tanto por outras pessoas como por si. Símbolo do amor-próprio, da autoestima, do romantismo, da sensualidade, da beleza e do carinho.