Copa do Mundo 2022: Quem se apresenta no show de abertura do evento?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2022 acontece neste domingo (20), no estádio Al Bayt, palco da partida entre Catar e Equador, jogo de estreia do campeonato. Com 30 minutos de duração, conforme a Fifa, o show conta com a apresentação de diversos artistas.

O evento está previsto para começar às 17h40 do horário local (11h40 no fuso de Brasília). O jogo começa logo após, às 13h (horário de Brasília).

Quem se apresenta na abertura da Copa?

Legenda: Cantores fazem show de abertura da Copa do Mundo 2022 no Catar Foto: divulgação

Na noite de sábado (19), a Fifa divulgou quais são os artistas que participam do show de abertura do campeonato mundial deste ano, conforme o jornal Estadão.

O sul-coreano Jung Kook, integrante do grupo de k-pop BTS, e o cantor catari Fahad Al-Kubaisi são os nomes que se apresentam antes da partida entre o anfitrião Catar e o Equador.

Para a ocasião, o artista da Coreia do Sul lançou uma música inédita: o título "Dreamers" (Sonhadores, em tradução livre). Já disponível em plataformas de streaming, como Spotify e YouTube Music, a canção integra a trilha oficial da Copa do Mundo 2022 e já tem data para o lançamento do clipe: terça-feira (22).

"O tema da cerimônia de abertura é a união de toda a raça humana, interligando diferenças através da humanidade, do respeito e da inclusão. O futebol permite nos unir como uma única tribo, e a Terra é a tenda em que todos nós vivemos", detalhou a federação internacional de futebol.

A banda Black Eyed Peas, o inglês Robin Willians e a canadense Nora Fatechi também chegaram a ser relacionados pela imprensa para a cerimônia, mas não se confirmaram conforme o anunciado pela Fifa.

Artistas recusaram fazer show na Copa

O nome da cantora Dua Lipa foi apontado com um dos contados para se apresentar na cerimônia deste domingo, no enquanto, a própria negou a possibilidade em comunicado publicado no perfil que mantém no Instagram. Na ocasião, a artista frisou que só visitará o Catar quando o país cumprir todas "as promessas de direitos humanos que fez quando ganhou o direito de sediar a Copa".

O músico britânico Rod Stewart também revelou que recusou uma proposta de 1 milhão de dólares (mais de R$ 5,3 milhões) para integrar o show de abertura do evento. Segundo ele, a negativa foi causada por motivos morais.

"Me ofereceram muito dinheiro, mais de 1 milhão, para tocar lá, quinze meses atrás. Recusei", detalhou ao jornal local The Sunday Times, alegando apenas que "não é certo ir" para aquela Copa do Mundo. Na entrevista, ele foi questionado sobre a falta de direitos para homossexuais no Catar.

Shakira seguiu os passos dos outros artistas e também não aceitou integrar a apresentação de abertura do campeonato mundial, conforme informações da TV espanhola. No entanto, segundo a jornalista Adriana Dorronsoro no "El programa de Ana Rosa", ela pode participar de outras ações ligadas à Copa do Mundo no Catar.

