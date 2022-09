Constantine terá continuação com Keanu Reeves, diz site

Para a alegria dos fãs, o filme "Constantine", originalmente lançado em 2005, vai ganhar uma continuação com direito a retorno do astro Keanu Reeves. As informações são do site Deadline.

De acordo com a publicação, o roteirista Akiva Goldsman - ganhador de um Oscar por "Uma mente brilhante" - foi o escolhido pelo estúdio Warner Bros. para escrever a sequência. A direção fica por conta de Francis Lawrence.