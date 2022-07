Conrado, dupla com Aleksandro, diz que estava consciente durante morte do amigo

João Vitor Moreira Soares, de nome artístico Conrado, apareceu publicamente dois meses após o acidente de ônibus que culminou na morte de Aleksandro, seu parceiro musical. Em entrevista ao Fantástico exibida neste domingo (10), ele disse ter ficado sabendo da morte do companheiro no instante do acidente.

"Eu lembro que quando eu acordei e agradeci a Deus muito. A minha mãe estava do lado, e eu falei para ela assim: 'mas que pena, eu perdi o Aleksandro'. Aí ela falou: 'mas como você sabe?'. Falei que na hora do acidente eu estava consciente e eu escutei", contou.

O artista comentou que permaneceu consciente até ser socorrido e encaminhado para o hospital. Ele disse ter ficado preso nos escombros, com o corpo parcialmente para fora do ônibus e pedia a todo momento para não morrer.

"Com essa freada, e é esse o momento do ônibus tombando, eu consegui me segurar em uma tábua que tinha. Ali eu acho que foi primordial para eu não sair do ônibus, para eu não ser jogado. Eu fiquei realmente preso, meio com essa parte das costas para fora do ônibus", contou.