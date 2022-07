Conheça os participantes da 'Ilha Record 2', que estreia nesta segunda-feira (18)

'Ilha Record 2' estreia nesta segunda-feira (18) na Record TV, menos de uma semana após o fim de "Power Couple Brasil". O reality tem novidade no comando, que fica agora por conta de Mariana Rios.

No programa, 13 famosos serão confinados em uma ilha deserta para disputar desafios e aventuras na busca de um "tesouro perdido". Na lista dos participantes, estão ex-fazendas, ex-De Férias com Ex e até ex-BBB, além de atores, atrizes e influencers.

Quem fizer mais pontos durante a caça ao tesouro ganha R$ 500 mil. Já o preferido da votação do público ganha R$ 250 mil. Mais premiação também estão em jogo, e serão reveladas na temporada.

Veja os participantes da 'Ilha Record 2':

Aline Dahlen

Legenda: Aline é atriz e já participou do BBB 14 Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Atriz e fisiculturista; participou do BBB 14

40 anos

Mora em Porto Alegre

Bruno Sutter

Legenda: O paulista Bruno é artista e humorista Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Músico, humorista e ator

42 anos

Mora em São Paulo

Caique Aguiar

Legenda: Caique esteve em "A Fazenda 10" Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Personal trainer, ator e modelo; participou de A Fazenda 10

27 anos

Mora em São Paulo

Fábio Braz

Legenda: Fábio é ex-atleta de futebol Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Ex-jogador de futebol e RP de festas de famosos

43 anos

Nasceu em São Paulo e mora no Rio de Janeiro

Jaciara Dias

Legenda: A baiana é digital influencer e empresária Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Empresária e digital influencer

44 anos

Nasceu em Feira de Santana (BA) e mora em São Paulo

Kaik

Legenda: Kaik é o participante mais novo da temporada Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Ator e digital influencer

19 anos

Nasceu em Santos (SP) e mora em São Paulo

Kaio Viana

Legenda: Kaio é cantor e nasceu em Sergipe Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Cantor de Funk

26 anos

Nasceu em Sergipe e mora em São Paulo

Nakagima

Legenda: Naka, como é conhecido, é surfista e já esteve duas vezes em "De Férias com Ex", da MTV Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Surfista profissional, empresário e digital influencer; ex-participante do De Férias com Ex

34 anos

Mora na Praia Grande (SP)

Raphael Sander

Legenda: Sander é ator e paulista Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Ator

34 anos

Mora em São Paulo

Solange Gomes

Legenda: Solange foi um dos grandes nomes de "A Fazenda 13", chegando à final Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Apresentadora, escritora e digital influencer; esteve em A Fazenda 13

48 anos

Mora no Rio de Janeiro

Ste Viegas

Legenda: Ste já participou do "De Férias com Ex", assim como a vencedora do ano passado, Any Borges Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Modelo e digital influencer; ex-participante do De Férias com Ex

30 anos

Mora no Rio de Janeiro

Vitória Bellato

Legenda: A influenciadora tem 22 anos Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Digital influencer

22 anos

Mora em São Paulo

Whendy Tavares

Legenda: Whendy é ex-panicat do "Pânico" Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Ex-panicat, modelo e digital influencer

27 anos

Mora em São Paulo

Como será a dinâmica de cada semana?

Segunda-feira: Prova em Equipe

Terça-feira: Atividade de Apontamento

Quarta-feira: Dia de Votação para o Desafio da Semana

Quinta-feira: Desafio da Semana

Sexta-feira: Explorador que perdeu desafio chega ao Exílio e começa a interferir no jogo

Sábado: Recompensa do Sobrevivente + Festa