Conheça a atriz Maria Clara Spinelli, protagonista da novela 'Elas por Elas' da TV Globo

Maria Clara Spinelli, 47, estreia nesta segunda-feira (25) no remake 'Elas por Elas', da TV Globo, como a protagonista Renée. O folhetim, uma releitura do clássico de 1982, substituirá 'Amor Perfeito', que teve o último capítulo lançado na sexta (22).

Para dar vida a Renée, a atriz cortou os cabelos e tirou alguns fios brancos. "O processo de caracterização da personagem é uma coisa tão importante. A gente vai descobrindo elementos que temos imaginário e que vão começando a tomar forma. Isso é muito especial, é um momento importante" disse ela ao Gshow.

Além disso, a artista compartilhou que considera a personagem uma "irmã". "É minha amiga, é minha irmã. E faz parte de mim. É uma sensação difícil de explicar, mas muito bonita. É um nascimento", resumiu.

Na TV Globo, Maria Clara já participou de novelas como 'Salve Jorge' e 'A Força do Querer'. Já as séries foram 'Supermax' e 'Carcereiros', lançadas em 2016 e 2018, respectivamente.

Assuntos relacionados

A trama

Na história, Renée encontra suas amigas de adolescência e, juntas, elas resgatam o sentimento que compartilhavam 25 anos atrás. O grupo irá colocar o papo em dia e a protagonista contará sobre as transformações pelas quais passou nas últimas décadas, como o casamento, o sucesso da padaria e a transição de gênero que tanto queria.

Carreira

Segundo a coluna Splash, do UOL, Maria Clara ganhou destaque no mundo artístico devido a sua atuação no filme 'Quanto Dura o Amor?', de 2010. Antes, ela se dividia entre o teatro e o trabalho como servidora pública.

Anos depois, em 2018, a atriz desabafou nas redes sociais que estava sem trabalhar desde a novela 'A Força do Querer'. "Embora eu tenha um 'nome' no meio artístico e seja respeitada e premiada, ninguém me dá emprego", escreveu ela. Em 2019, a artista criticou o que chama de "hipocrisia de ilusão". "Nunca me convidaram para outra coisa. Só me convidam para personagens transgêneros", disse, em conversa com a atriz Suzana Pires.