Confira resumo de 'A Vida da gente' nesta quinta (18/03): Eva se descontrola com quadro de Ana

No capítulo desta quarta-feira (17) da novela 'A Vida da Gente', que vai ao ar a partir das 18h25 na Rede Globo, Eva (Ana Beatriz Nogueira, se desespera ao saber do quadro de saúde de Ana. A protagonista da novela sofreu acidente nos capítulos anteriores.

Por conta disso, Alice (Sthefany Brito) se desculpa com Iná, avó de Ana, por ter emprestado o carro, o que culminou no acidente. Nesse meio tempo, a cirurgia de Ana comença, enquanto Eva culpa Manuela (Marjorie Estiano) pelo acidente, deixando a segunda filha inconsolável.

Rodrigo (Rafael Cardoso) pensa na última vez que falou com Ana, já Iná (Nicette Bruno) tenta acalmar Manuela. Preocupada, Manuela ainda se recusa a contar para Rodrigo o que Ana queria falar com ele antes do acidente.

Uma das enfermeiras do hospital leva Eva para ver Júlia, que é filha de Ana, mas ela não dá atenção suficiente para a neta. Lúcio (Thiago Lacerda) comenta seriamente para Eva que o estado vegetativo de Ana pode se estender indefinidamente.

Em que ano passou a novela 'A Vida da Gente'?

A novela 'A Vida da Gente' foi transmitida, originalmente, pela Rede Globo entre 2011 e 2012. Na trama, a autora Lícia Manzo conta sobre o triângulo amoroso entre Rodrigo e suas irmãs de criação, Ana e Manuela, e os dramas familiares vividos por eles após um trágico acidente.