Confira o resumo de 'Cara e Coragem' desta terça (11)

Veja o resumo completo da novela das 7, escrita por Claudia Souto, com direção artística de Natalia Grimberg. 'Cara e Coragem' vai ao ar às 19h40 na Rede Globo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (11)

Gustavo esclarece para Ítalo sobre sua relação com Clarice. Pat aconselha Alfredo a dar uma chance para seu romance com Olívia. Moa treina com Kaká Bezerra.

Caio convence Martha a viajar com ele e antecipar a posse de Leonardo como presidente da SG. Joca surpreende Olívia com um beijo, e Lou fica furiosa. Anita revela a Dalva que está tentando descobrir quem matou Clarice. Gustavo pede emprestado o apartamento que Bob tem fora país e Duarte fica tenso.

Martha conta para Regina que antecipará a posse de Leonardo como presidente da SG. Leonardo chega com um advogado para depor e surpreende Marcela e Paulo. Ítalo queima fotos de Clarice e avisa a Pat e Moa que eles denunciarão Gustavo.

QUE HORAS COMEÇA 'CARA E CORAGEM' HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.