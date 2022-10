Confira o resumo completo de 'Cara e Coragem' desta terça-feira (18)

Confira o resumo completo desta terça-feira da novela 'Cara e Coragem'. Luana entrega para Jonathan o endereço do local onde ela está e avisa que ele precisa ir até lá. A produção vai ao ar às 19h40 na Rede Globo.

Luana abre um envelope com instruções de Clarice. Marcela e Paulo tentam encontrar alguma evidência sobre a ocorrência na lagoa. Danilo entrega para Berimbau o celular e a carteira de Clarice. Moa percebe o olhar estranho de um dos funcionários da padaria de Milton e comenta com Pat.

Seguindo as instruções de Clarice, Luana entrega para Jonathan o endereço do local onde ela está e avisa que ele precisa ir até lá. Moa e Kaká vão com Armandinho gravar um comercial com Andréa Pratini.

Enzo fala com Duarte sobre o incidente no teatro e ele tenta fingir que não é Bob. Renan vê Ísis entrar na sala e trata Jéssica com gentileza. Marcela proíbe Jarbas de acompanhar a equipe policial. Rebeca conversa com Célia antes de pegar o resultado do exame de DNA.

Dagmar vai à SG e avisa a Regina da volta de Martha. Martha fala com dona Lia que foi vítima de um golpista e fala sobre sua decepção com Caio. Pat se encontra com Lou e outra dublê no set de filmagem onde Moa e Kaká Bezerra estão. Marcela e Paulo prendem Berimbau e encontram os pertences de Clarice. Jonathan se emociona ao ver Clarice viva.

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado, às 19h40.