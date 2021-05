Confira lista com dicas variadas de presentes para o Dia das Mães

O Dia das Mães já acontece neste domingo (9), no entanto, assim como em todos os anos, ainda existem filhos na busca pelo presente ideal.

Entre itens úteis para arrumar a casa ou para uso pessoal, nesta época é comum que as lojas preparem descontos especiais ou até mesmo presentes montados especialmente para as mães.

Em Fortaleza, claro, não seria diferente. Por isso, montamos uma lista especial com diversas categorias de presentes. Confira:

Presentes para ela

Para as mães vaidosas ou que preferem presentes para si, a busca sempre é por itens que possam fazer parte do acervo pessoal. Esse é o caso de produtos como joias, maquiagens, perfumes, cremes para cuidados com a pele, etc. Entre estes, as joalherias, inclusive, fazem apostas específicas para o Dia das Mães.

Brincos podem ser boas ideias para quem busca algo mais pessoal

Segundo Henrique Lima, CEO da Rommanel, os últimos dias foram de muita procura nas lojas. "Acredito que por ser uma data tão especial e emotiva, além do fator desse momento de pandemia, onde as pessoas estão mais saudosas, com vontade de demonstrar", comenta.

Colares também são presentes para mães que gostam de joias

No mais, ele expõe, existem os produtos mais procurados, que a cada ano têm maior saída entre os clientes. "O que se mais procura são modelos com pedras, pérolas, escapulários e joias com mensagens de amor, de espiritualidade. As pessoas tornam isso um amuleto de proteção", pontua.

Para mães nesse estilo, a saída é ter em mente quais as peças preferidas, sendo possível garantir uma nova ou semelhante as que ela já possui.

Comidas e cestas

A escolha por presentear com comidas, doces ou cestas elaboradas cresce a cada ano, sendo cada vez mais comum encontrar kits finalizados especialmente para essa data. Com uma mistura de itens de panificação, geleias e adereços decorativos, eles podem ser a saída para quem quer comemorar em família.

Em padarias como a Costa Mendes, as cestas com doces e salgados são a principal escolha dos clientes

Para Manoella Costa, diretora de marketing da padaria Costa Mendes, a montagem dos presentes muda nesta época.

"Não se trata só de comida, bolo, doce, pão, mas sim de afeto, amor, cuidado, principalmente nesta pandemia. O presentear se tornou uma forma de dizer que amamos alguém, que estamos com saudades, que estamos perto, mesmo que distantes fisicamente", relata

Assim como na Costa Mendes, outras padarias ou empreendimentos têm apostado nessa linha para alcançar esse público.

Outros locais da cidade também possuem dicas especiais de presentes em cestas

Itens de casa

Por último, e não menos importante, os utensílios domésticos sempre aparecem nas listas para presentear nesta data comemorativa. Em Fortaleza, lojas como a Zenir, com estabelecimentos no centro da Cidade, trazem apostas para mães que preferem incrementar as residências. Conhece alguma desse tipo?

Na Zenir, a aposta deve ser para os filhos que querem presentear com móveis ou eletrodomésticos

Para buscar os melhores nesse quesito, é importante prestar atenção nas promoções, que aparecem em grande quantidade das redes sociais e devem continuar até o domingo.