Confira 3 ideias de look para festa junina e saiba como montá-los

Quando junho chega, uma coisa é certa: as decorações inspiradas em São João, as comidas típicas dessa época e as roupas do tema junino surgem aos montes em todos os lugares do Brasil. Por isso mesmo, é comum que as estampas quadriculadas, as cores vivas e outras peças como os tecidos em chita saiam do guarda-roupa para dar o ar da graça.

Segundo a consultora de estilo plus size Elaine Quinderé, qualquer look é bem-vindo, seja para comemorar ao lado de amigos ou familiares, mas algumas apostas podem ser certeiras. "As mais comuns são peças com estampas coloridas, especialmente as em xadrez, feitos com chita, o tecido, chapéu de palha, peças feitas em couro. Até as botas são bem tradicionais", explica a especialista.

Definida a inspiração, a busca para compor um look pode ser bastante extensa, já que as roupas podem não ser tão fáceis de encontrar. Elaine aponta que saber exatamente quais peças serão utilizadas é algo importante nesse processo.

"Acredito que qualquer escolha, ainda que seja para ocasiões especiais, devem partir daquilo que a pessoa gosta e se identifica. Então, o 'como procurar' vai depender muito de cada pessoa… até porque poucas pessoas hoje querem peças de roupa para usar em uma única situação", relata a profissional.

Nesse caso, ela também comenta, optar por lojas com grande variedade, como as de departamento, pode ser uma boa pedida.

Vestidos florais e xadrez

Legenda: Tecidos de chita também surgem em vestidos e camisas nesta época do ano Foto: Shutterstock

Quer apostar nas combinações mais simples? Então, talvez, a melhor opção seja procurar vestidos, camisas, calças, lenços e até mesmo acessórios que transitem entre o xadrez e o floral.

"A gente tá acostumado a pensar o look em blocos, sendo que os acessórios, maquiagem, cabelo, unhas… tudo pode fazer um look ideal para a ocasião", inicia Elaine Quinderé.

Assim sendo, é possível pensar em peças de couro, no jeans, na camisa xadrez, mas também fazer uma maquiagem bem colorida, usar uma meia estampada, etc.

Chapéu de palha

Se os acessórios são tão importantes quanto as roupas, o chapéu de palha é outro item essencial quando se quer mostrar uma imersão na atmosfera caipira.

Legenda: Camisa xadrez é escolha certa na época das festas juninas Foto: Shutterstock

Vale lembrar que essa época do ano é marcada por materiais mais rústicos, como no caso da chita e da palha, então, acrescentá-los aos looks pode ser uma brincadeira bacana.

Detalhes diferentes

Para os que querem ousar, nada mais justo que apostar em detalhes diferentes na composição. "Tudo aquilo que você tira de contexto pode ser uma ousadia. Uma peça que sai do contexto original dela pode ajudar a montar um look completamente fora do comum", diz Elaine.

Legenda: A mistura de estampas também pode ser outra forma de brincar o São João Foto: Shutterstock

"Uma camisa de botão, biquíni, meias, terceiras peças… então, por exemplo, se você tem um blazer com estampa xadrez com cores mais discretas, você pode fazer uma boa composição com peças mais coloridas para montar um look mais junino", continua na dica.

Por fim, ela explica, o que vale é apostar no que vai fazer bem e garantir a diversão em uma época tão esperada do ano.