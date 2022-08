Compositor Fernando Magarça, morto a tiros no RJ, já escreveu para Zeca Pagodinho; relembre

Fernando Alberto da Silva, o Fernando Magarça, foi morto a tiros nesta quarta-feira (3) em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O sambista tinha 53 anos e escreveu músicas para artistas como Zeca Pagodinho e Alcione.

A ocorrência se deu próxima a uma estação do BRT. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado às 14h15. Segundo a Polícia Militar, Magarça já foi encontrado sem vida, caído atrás de um carro. As informações são do G1.

Conforme testemunhas, uma discussão ocorreu antes dos tiros. A morte foi na avenida Dom João VI. Abalados, familiares e amigos foram até o local.

Compositor de famosos

Além de Zeca Pagodinho e Alcione, Magarça escreveu canções para Xande de Pilares, Dudu Nobre, Neguinho da Beija-Flor, Grupo Revelação e Molejo.

Alguns dos sucessos são "Quem não sambou", "Amor que tenho pra te dar", "Cangaceiro", "Fé e Raíz" e "Eta povo pra lutar".

Conforme o G1, Fernando era presidente da Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música (SBACEM).