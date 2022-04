Companhia aérea criada para influencers terá champanhe, massagem e 'kit ressaca'

A plataforma Willa anunciou o lançamento de uma companhia aérea dedicada exclusivamente a influenciadores digitais, com direito a muito luxo e até rotas internacionais. As informações são da revista Paper.

A 'Willa Air' promete uma experiência com doses de requinte para facilitar a participação de produtores de conteúdo em festas, cerimônias e festivais, segundo a revista.

Entre os serviços oferecidos, os passageiros terão café da manhã com direito a champanhe durante o voo, massagens e translado de casa até a aeronave, bem como do desembarque até o espaço dos eventos. A novidade será anunciada em grande estilo, com a presença de 12 influenciadores, escolhidos para o voo inaugural gratuito.

O primeiro trajeto da companhia será de Los Angeles ao Empire Polo Club, locação do festival de música Coachella, marcado para ocorrer entre 15 e 22 de abril.

Kit ressaca

Existe ainda um diferencial curioso para o trajeto inicial: “recuperação intravenosa pós-festival”, ou seja, um kit para curar a ressaca e o mal-estar. A empresa não especificou o que está incluso nessa terapia, disponível para os viajantes no lounge de embarque em Venice Beach.

“Lançamos a Willa Air para oferecer uma viagem super-rápida e conveniente para todos os criadores de conteúdo que estão voando para eventos por todo o território dos Estados Unidos”, explicou o diretor de marketing e co-fundador da Willa, Aron Levin, em comunicado à revista.