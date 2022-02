Como Mercúrio retrógrado afeta 2022

O ano de 2022 é regido por Mercúrio - planeta da comunicação. Isso significa que a energia ao longo do ano será muito relacionada à expansão mental e ao diálogo. Por isso, a vontade e a sagacidade para aprender novas coisas e ter novas experiências podem nos levar longe neste ano, para caminhos diferentes daqueles que imaginamos.

Mercúrio retrógrado é conhecido por alguns efeitos gerais, que acontecem independentemente do signo em que esse fenômeno acontece. As falhas na comunicação, imprevistos, problemas com viagens, com compras importantes (principalmente de eletrodomésticos e carros) e problemas técnicos (como assinatura de contratos ou perda de dados em backups) são os principais desafios que são causados por esse fenômeno.

Além das influências tão temidas desse movimento de Mercúrio, cada retrogradação também é influenciada por todo o contexto astrológico que está se desenrolando naquele período, principalmente pelo signo em que Mercúrio está transitando quando começa o movimento retrógrado. O Astrocentro em conjunto com a astróloga Vic Costa explica mais sobre, confira:

14 de janeiro a 3 de fevereiro: Aquário e Capricórnio

Essa retrogradação começou em um momento em que Vênus também estava retrógrada em Capricórnio. Por isso, podemos esperar o retorno de algum assunto ou até mesmo de alguma pessoa do passado, nos desafiando a lidar com isso de forma mais madura e assertiva.

A influência de Aquário no primeiro momento tende a virar as coisas de cabeça para baixo e será necessário ter sabedoria para enxergar essas mudanças como uma oportunidade de aprimoramento. Quando Mercúrio ingressa em Capricórnio, se aproximando de Vênus, seremos levados a refletir sobre questões relacionadas à responsabilidade afetiva.

10 de maio a 3 de junho: Gêmeos e Touro

A influência de uma retrogradação em Gêmeos (um dos signos regidos por Mercúrio) indica que esse será um momento marcado principalmente por falhas na comunicação. Como toda retrogradação traz um aprendizado (principalmente em 2022), o primeiro cuidado a ser tomado é em relação a conclusões precipitadas.

Ao entrar em Touro, Mercúrio retrógrado tende a nos deixar mais teimosos e irredutíveis, o que acaba trazendo desafios para os relacionamentos pessoais e profissionais. Além disso, nos sentimos mais ansiosos em relação aos resultados dos nossos esforços e podemos nos frustrar um pouco com questões financeiras.

9 de setembro a 2 de outubro: Libra e Virgem

Como Libra é um signo relacionado ao amor e às relações, a terceira retrogradação de Mercúrio tende a gerar reviravoltas em nossos relacionamentos. As certezas podem ser abaladas por algum acontecimento ou por insights e questionamentos que surgem internamente.

Virgem é o segundo signo regido por Mercúrio e, como suas energias são relacionadas às noções de estabilidade e de organização, a terceira retrogradação do ano tende a nos deixar irritados com os imprevistos. A aprendizagem que esse trânsito possibilita está exatamente relacionada à necessidade de aprender a encarar as mudanças com mais leveza e, assim, nos tornar mais resilientes.

29 de dezembro: Capricórnio

Capricórnio é o signo relacionado às cobranças, à responsabilidade e à disciplina. Por isso, tendemos a nos sentir sobrecarregados como se não fosse possível dar conta de tudo aquilo que precisamos. A lição da última retrogradação de 2022 será aprender a organizar o tempo e a respeitar nossos limites físicos e psicológicos.

