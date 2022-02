Confinados durante meses, os integrantes dos Big Brother Brasil, por vezes, precisam de atendimentos médicos. As causas mais comuns são por conta de lesões sofridas durante as provas do líder e do anjo, acidentes na cozinha, dores musculares, de cabeça, de garganta e cólicas.

Além do acompanhamento médico quando os brothers precisam ser medicados, eles também têm direito a atendimento psicológico.

Recentemente, o estado de saúde de Vyni vem chamando atenção de quem acompanha o pay-per-view do BBB 22. O cearense confessou que tosse há dias. Segundo ele, o remédio que recebeu da produção do programa parece não estar fazendo efeito.

Além de Vyni, Bárbara, Jessilane e Douglas Souza também apresentaram sintomas. Em nota, a TV Globo se manifestou, afirmando que o cearense foi medicado e está bem.

"Mais uma vez, relembramos que todos os participantes estão sendo acompanhados constantemente por uma equipe médica que fica à disposição 24 horas por dia. Desde o início, agimos com muita transparência quando existe qualquer questão relacionada ao Coronavírus. E seguiremos assim", diz o comunicado da emissora.

Como funcionam os atendimentos médicos no BBB?

Os participantes do programa têm uma equipe disponível de profissionais de saúde para atendê-los 24 horas por dia na casa. O confessionário fica aberto para reclamações, das mais simples às mais complexas.

Assim que recebe os pedidos dos brothers, a produção do programa aciona a equipe médica, que disponibiliza remédios ou atendimento presencial no próprio confessionário. Os profissionais são orientados a não conversar com os participantes sobre assuntos paralelos, apenas sobre o problema de saúde.

Atendimento em casos graves

Legenda: Arthur foi escoltado, vendado e usou fones de ouvido até que o atendimento médico fosse concluído fora do BBB. Foto: Reprodução/Globo

Em casos mais graves, o protocolo de saúde é diferente. No BBB 21, Tiago Leifert pontuou que atendimentos médicos são super corriqueiros e explicou o "Esquema James Bond" quando o participante Arthur Picoli deslocou o ombro durante uma disputa pela liderança, necessitando do acompanhamento de uma equipe profissional.

A lesão foi grave, e Arthur precisou sair do confinamento para ser atendido em um hospital. Todo um esquema de segurança foi montado para que o brother não interagisse com outras pessoas além dos médicos, para que ele não recebesse informações externas que interferissem no jogo.

O participante foi escoltado, vendado e usou fones de ouvido por horas, até que o atendimento médico fosse concluído e ele voltasse para a casa do BBB em segurança.

Legenda: Arthur e Caio sofrem lesões em prova do líder no BBB 21. Foto: Reprodução/Globo

Na mesma prova, Caio fraturou um dos pés e precisou ficar de fora das provas que precisavam de esforço físico por semanas. O brother, entretanto, não precisou de atendimento médico externo.

Atendimento psicológico

Quando alguma questão aflige psicologicamente algum participante, a direção abre o confessionário para consultas individuais. Segundo informações da coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os brothers não veem o rosto da psicóloga, apenas escutam a voz.

Sempre que alguém pede atendimento ou a direção percebe alguma situação delicada, avisos são disparados pelo Big Boss nos alto-falantes da casa para que se dirijam ao confessionário para receber suporte psicológico.

