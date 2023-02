Como foi o Jogo da Discórdia? Veja resumo da dinâmica dessa segunda-feira (20)

Os brothers não pouparam palavras para apontar as falhas dos adversários no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (20).

Na dinâmica da semana, os emparedados tinham de apontar quem era o maior rival na casa e a pessoa mais próxima deles. A partir daí, os rivais tinham de apontar uma razão que levaria os emparedados à eliminação nesta terça (21) para então serem rebatidos pela pessoa mais próxima ao criticado.

Cristian apontou Fred Nicácio como rival e Gustavo como melhor amigo .

apontou como e como . Fred apontou Cristian como rival e Larissa como melhor amiga .

apontou como e como . E Ricardo apontou Cezár como rival e Sarah Aline como melhor amiga.

Tanto Fred Nicácio quando Fred desempedidos apontaram o jogo duplo de Cristian como uma falha do brother, que poderia ser visto como mau-caráter.

"Ele merece sair por várias atividadades que foram consideradas terríveis por todos. Na semana passada foi quando as pessoas entenderam quem ele era, com várias segundas intensões, com as meninas sendo parte do plano dele. Quando ele fala que eu tramo é só uma reação de tudo que vinha acontecendo", disse Nicácio.

"Eu sou filho de Oxum, e a maior arma dele é o espelho, que mostra o que cada pessoa faz contra ele. E confio que o Brasil vai julgar esse posicionamento", completou.

Fred Desimpedidos apresentou uma defesa parecido após ser criticado por Cristian minutos depois.

"É fácil falar da trajetória dele (Cristian). Traiu o Cowboy, traiu a Key, foi estúpido com a Marvila, não protegeu o Black, com a Bruna falou algumas coisas e depois desfez. Eu acho que todo mundo está vendo isso. E uma coisa é jogo outra coisa é caráter, e ele está mostrando que não tem caráter", disse o jornalista.

Já Ricardo teve o caráter explisivo criticado por Cezár Black durante o Jogo.

"Quando tentei explicar que tirei ele por ser um bom jogador, ele não quis entender, e no outro jogo da discórdia ele usou coisas que eu tinha falado e confiado nele contra mim, coagindo a mim e colocando a mão na minha cara. Eu acho que essa situação específica que é de agressividade. Por situações de explosão, ele acaba destoando desse clima que temos aqui", disse Cezár.

Veja as defesas

Mas as acusações não ficaram livres de respostas.

Sobre as críticas a Cristian, Gustavo Cowboy destacou que o amigo não é uma pessoa ruim. Ele só teria se perdido na estratégia de jogo.

"O Cris não é uma pessoa ruim, acho que ele se perdeu no jogo dele, mas por insegurança, e acabou acontecendo isso. Ele é do bem e tem muito para mostrar na casa. Espero que o Brasil não veja ele como uma pessoa ruim e que merece uma chance", disse.

Depois de ouvir de Cristian que Fred Desimpedidos não jogava tanto e que se "escondia atrás das piadas", Larissa disse que o parceiro sabia separar as coisas, falando dos lados pessoal e de jogo.

"Ele se joga em todas as provas, mas a diferença é que o Fred sabe separar a emoção do jogo. Talvez se ele explodisse você o veria mais como jogador, mas ele sabe separar as coisas. E sobre as piadas, é o jeito dele e todo mundo aqui gosta dele", disse.

Já Sarah Aline destacou que Ricardo tem usado apenas as vantagens de jogo para se defender e permanecer na casa, tentando despersonificar a treta entre o amigo e Cezár Black. Ela ainda reforçou que a decisão de enviar o líder para o castigo do monstro não foi pessoal



"Ele mais fala é que os objetivos mais guiam, e essas vantagens tem de ser usadas e que podem fazer a gente ficar aqui. Todo mundo sabe que a gente não luta só nesse jogo só por nós, então ele tem focado nos objetivos para seguir no jogo. Ele disse que cortou o coração dele tirar o black do VIP, mas foi uma decisão de jogo", explicou.