Como Dora morre em Vai na Fé? Veja fim da personagem na novela

Dora (Cláudia Ohana), mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann), irá morrer nos próximos capítulos de "Vai na Fé". A personagem enfrenta um câncer em estágio terminal, no folhetim das 19h, da TV Globo.

Na cena, que irá ao no próximo dia 20 de julho, além de Dora e sua filha Lumiar, Lui Lorenzo (José Loreto), Fábio (Zé Carlos Machado) e a recepcionista Jade (Eloise Yamashita). A personagem estará rodeada de afeto nos últimos instantes da vida e dará um último conselho a filha.

Lumiar será confortada por Lui logo após o falecimento da mãe. A professora da Faculdade Icaes pedirá demissão do emprego e tomará novas decisões sobre a vida.

A personagem contará sobre a nova fase da vida ao ex-marido Benjamin (Samuel de Assis) que irá apoiá-la. Contudo, quando ela estiver prestes a largar tudo, Ben implorará que ela assuma um novo caso no lugar dele.

Lui e Lumiar

Os ex-irmãos Lui e Lumiar serão um casal no folhetim das 19h. O primeiro beijo do casal está previsto para ir ao ar no próximo sábado (15).

Dora dirá que sonha em ir em uma apresentação de Lulu Santos. Lui e Lumiar arranjarão um show privado do cantor na Pousada Recanto de Lumiar. Durante a música "O Último Romântico" os dois irão se emocionar, se encarar e se beijar, durante o refrão.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ'?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. A trama será concluída no próximo 11 de agosto, com 179 capítulos.