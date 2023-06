Como assistir à transmissão do Festival Tudum 2023? Veja horário

O segundo dia de transmissões do "Festival Tudum" vai ao ar neste sábado (17) às 17h30. As transmissões, gratuitas, acontecem de forma virtual - através de lives ao vivo no Facebook, Twitter e YouTube - ou de maneira presencial - para as pessoas que adquiriram os ingressos.

O evento, que iniciou na sexta-feira (16) e vai até o domingo (18), reunirá, presencialmente, 17 talentos e 14 astros, de produções da Netflix, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

FESTIVAL TUDUM

O Festival Tudum foi criado, em 2020, pela plataforma de streaming Netflix, no Brasil e, em 2023, acontece presencialmente no Ibirapuera, em São Paulo. O festival busca reunir talentos e apresentar novidades das produções originais da empresa, além de promover encontros dos talentos de seus filmes e séries, como Chris Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, Benedict Wong e Gal Gadot, confirmados nesta edição.

O evento, que neste ano acontece entre os dias 16 e 18 de junho, é aberto ao público, sendo que os ingressos são distribuídos gratuitamente de maneira virtual, porém, já foram esgotados. Contudo, as pessoas que desejam acompanhar o evento podem assisti-lo, de forma gratuita, através de lives ao vivo via Facebook, Twitter e YouTube.

A produção deste ano reunirá 17 talentos e 14 astros que participaram de produções da plataforma. A ordem das aparições não foram reveladas, entretanto, logo abaixo estarão todas as participações confirmadas.

Presenças confirmadas