Comida de boteco vai dar a chefs vagas na semifinal do ‘Mestre do Sabor'

O ‘Mestre do Sabor’ chega, nesta quinta-feira (8), à sua quinta etapa com a fase ‘Na Peneira’, que será dividida em duas provas. Nesta edição, a comida de boteco vai dar a chefs vagas na semifinal do reality show de culinária.

[Atualização às 23:15, de 08/07/21] O Diário do Nordeste noticiou anteriormente que os seis chefs disputariam vaga na repescagem do 'Mestre do Sabor' nesta quinta-feira (8). A informação correta é que na edição de hoje, o programa exibirá a disputa dos chefs por vagas na semifinal.

Sete chefs participam da primeira disputa, quando somente os três que se saírem melhor garantem suas vagas e vão direto para a semifinal. Os quatro que não se classificarem neste primeiro momento vão para a segunda competição, e um deles deixa o programa.

A primeira prova terá como desafio a execução de um trio variado de comida de boteco. Já na segunda, os chefs precisarão preparar um prato miniatura, e devem dar ênfase a alguns detalhes determinados na hora da prova.

Além de Vitória, ainda estão na competição os chefs Cadu Moura, Carol Francelino e Pedro Barbosa, do time Leo; e Danilo Takigawa, Diogo Sabião e Rodrigo Guimarães, do time Rafa.