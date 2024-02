Com Wagner Moura no elenco, série 'Sr & Sra Smith' estreia no Prime Video

A série "Sr. & Sra. Smith", inspirada no filme de 2005 com Brad Pitt e Angelina Jolie, estreou no Prime Video nesta sexta-feira (2). Além de Donald Glover e Maya Erskine, o elenco conta com o ator brasileiro Wagner Moura.

A primeira temporada da série de comédia, ação e espionagem conta com oito episódios. A duração de cada um deles varia de 42 minutos a 1 hora.

Na trama, John (Donald Glover) e Jane Smith (Maya Erskine) são dois desconhecidos que abandonaram suas identidades e antigas vidas para se tornarem parceiros, não só no casamento, mas também na espionagem.

Eles enfrentam missões perigosas, enquanto precisam lidar com os desafios do relacionamento em casal. O elenco também conta com Paul Dano, Alexander Skarsgård e Sarah Paulson.