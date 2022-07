Colunista rebate Vyni e mostra prints de negociação polêmica de cachê

Após o ex-BBB Vyni ter negado cobrar um cachê de R$ 80 mil para participar de um filme, o jornalista responsável pela informação, Gabriel Perline, do portal iG, revelou neste domingo (17) os prints da negociação.

Conforme matéria publicada pelo portal no último sábado (16), Vyni foi convidado para atuar em um filme nacional, independente e com elenco renomado, mas acabou perdendo a oportunidade por cobrar um cachê quase três vezes maior que o da protagonista do longa, a atriz Zezé Motta.

O ex-BBB usou as redes sociais para dizer que a negociação foi feita exclusivamente por sua equipe e que não estava sabendo dos detalhes. A justificativa gerou uma onda de críticas por parte dos usuários e a manifestação de Gabriel Perline.

Segundo prints dos supostos e-mails, o convite constava a oferta de um cachê de R$ 30 mil, além de hospedagem, transporte e alimentação bancados pela produção. Após manifestar interesse, a equipe do ex-brother disse que o cachê pedido seria de R$ 80 mil.

Legenda: E-mail divulgado mostra equipe de Vyni negociando valor de R$ 80 mil para filme Foto: Reprodução

“Vyni Fernandes, prazer, me chamo Gabriel Perline e sou jornalista (com diploma e MTB), pós-graduado em Semiótica e Psicanálise, e atuo há 18 anos nesta área. Essa introdução é completamente desnecessária, jamais escrevi um texto jornalístico tão pessoal, mas acho que você merece esta mensagem. Antes de pensar em desmentir a mim ou a algum outro colega, lembre-se de que nenhuma notícia nasce sem propósito e muito menos sem provas”, disse o colunista Gabriel Perline, segundo informações do iG.

Inviabilidade do cachê

O jornalista conta, também, que uma mensagem chegou a ser enviada à assessora do cearense, falando da inviabilidade do cachê por ser tratar de uma produção independente e que, neste momento, a equipe decidiu negar a participação dele.

"Neste momento, agradecemos imensamente o convite, porém entendemos que muito além das questões de cachê, precisamos nos atentar estrategicamente para os próximos passos do Vyni", escreveu sua assessora, segundo o site.

“A partir do momento em que você constitui uma equipe e lhe dá plenos poderes para definir os passos de sua carreira, significa que você concorda com absolutamente tudo o que é dito e contratado em seu nome. Por mais que não tenha sido você, Vyni, o autor dos e-mails e mensagens enviadas”, disse Gabriel Perline.