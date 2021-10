Coldplay e Selena Gomez apresentam canção 'Let Somebody Go' ao vivo; assista

A banda Coldplay e a cantora Selena Gomez apresentaram, juntos, pela primeira vez e ao vivo, a canção 'Let Somebody Go', na noite de segunda-feira (18), no talk show norte-americano 'The Late Late Show with James Corden'.

A música é um dos lançamentos do grupo britânico, que vem divulgando o álbum 'Music of the Spheres'. Nas redes sociais, fãs de Selena e do Coldplay animaram com os vocais mostrados ao vivo. Assista à apresentação:

"Por que Selena não faz mais apresentações ao vivo? A voz dela é absolutamente angelical", escreveu um usuário do Twitter. A cantora vestiu um vestido longo preto e ficou ao lado de um piano, tocado pelo vocalista Chris Martin.

Enquanto os fãs comemoraram a apresentação, há quem já esteja de olho na parceria entre o Coldplay e o BTS. As duas bandas colaboraram com o single 'My Universe', mas até agora não anunciaram apresentação ao vivo.