Cleo se casa pela terceira vez com o marido, Leandro Dlucca

A atriz e cantora Cleo se casou mais uma vez com o marido, o empresário Leandro Dlucca, no fim de semana. Dessa vez, a cerimônia aconteceu em uma cachoeira, em Goiás, e reuniu os familiares e alguns amigos dos noivos.

Cleo entrou na cerimônia acompanhada da mãe, Glória Pires, e ao som do padrasto, o músico Orlando Morais.

Tanto ela como Leandro usaram branco, assim como os convidados, pajens e daminhas. No final do casamento, o casal recebeu a benção e o carinho da família.

No pós-cerimônia, Orlando Morais ainda cantou com Cleo, e as filhas Antonia e Ana Morais, já que o quarteto tem o projeto “Eu e Elas”.

Os registros do casamento foram postados nos perfis das redes sociais de amigos e familiares.

Três cerimônias

O primeiro casamento de Cleo e Leandro aconteceu em julho de 2021, apenas com a presença de testemunhas. Em 2022, também em julho, eles renovaram os votos em uma cerimônia em um centro de candomblé.