Claudia Rodrigues volta a ser internada em hospital

A atriz Claudia Rodrigues foi hospitalizada na madrugada desta quarta-feira (18), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informações são da colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut.

Diagnosticada com esclerose múltipla desde 2000, Claudia já teve de ser internada diversas vezes em unidades de saúde. Até então, segundo Kogut, a atriz não tem previsão de alta e aguarda resultados de exames.

Junto dela, está a atual companheira e ex-empresária Adriane Bonato. Não existem mais detalhes sobre o estado de saúde da artista.

Ainda no mês de outubro do ano passado, Claudia foi internada em uma unidade de Curitiba, no Paraná, por conta de uma inflamação generalizada.

Pouco antes, ainda no mês de agosto, ela passou por um período no Einstein para testes relacionados à esclerose. Já em dezembro, a atriz revelou a preparação para um procedimento milionário para tratar a doença, com expectativa de realizá-lo nos Estados Unidos.