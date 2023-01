Claudia Rodrigues volta a ser internada após quadro de saúde piorar, diz empresário

Com fortes dores de cabeça, Claudia Rodrigues, 52, foi internada novamente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (23). A informação foi dada pelo empresário da atriz, Marcelo Calone, à coluna Splash, do UOL.

"Todos os exames e medicações foram realizados e o quadro dela só piorou. Não sabemos ainda os motivos das dores de cabeça, mas acreditamos que os médicos, através dos exames, vão conseguir estabilizar ela", disse Calone.

De acordo com o portal, Claudia está acompanhada de sua namorada, Adriane Bonato. A atriz já havia sido internada na semana passada para se submeter a exames e recebeu alta no último sábado (21). Porém, teve de retornar à unidade de saúde após sentir fortes dores de cabeça.

Esclerose múltipla

Claudia foi diagnosticada com esclerose múltipla nos anos 2000. Segundo a Splash, a atriz chegou a afirmar, recentemente, que estava animada para um procedimento marcado para acontecer entre março e abril deste ano. "Vou me curar. Esse procedimento vai sarar minhas sequelas. É genial", disse ela à jornalista Patrícia Kogut, do O Globo.

Nos últimos anos, ela já chegou a ser internada várias vezes para tratar sintomas da doença.