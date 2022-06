Cláudia Rodrigues e Adriane Bonato anunciam casamento, diz colunista

A empresária Adriane Bonato revelou que vai se casar com a atriz Claudia Rodrigues. A informação foi revelada ao colunista Bruno Tálamo, do jornal O Dia.

A decisão pelo matrimônio aconteceu menos de um mês após o início do namoro, que começou no dia 8 de junho. O pedido foi feito pela atriz pelas redes sociais.

“Nunca estivemos tão felizes como estamos agora. A Claudinha tem melhorado a cada dia, é incrível como o amor pode curar uma pessoa. Ficamos muito felizes com o que está acontecendo”, disse Adriane à coluna. “Muito em breve vai ter noivado e casamento”, revelou.

Apesar de manterem contato apenas profissional por muitos anos, Cláudia e Adriane já moravam juntas há dez anos. Com o namoro, as relações de vida mudaram, segundo a empresária.

“O namoro muda muita coisa. Sempre tivemos muita intimidade, já dei banho na Claudia, já cuidei das partes íntimas, porque ela precisou de cuidados. Então, eu já a conhecia intimamente, mas sempre com todo o respeito. Tínhamos uma vida íntima, uma vida de casal, mas sem sexo e beijo. Agora, mudou. Com o namoro, muda a relação no dia a dia, fica mais intensa, é mais bonita e gostosa”, acrescenta.

Mudanças

Para o casamento durar, segundo revela Adriane, será preciso rever alguns comportamentos. “A Claudinha é muito possessiva com tudo e com todos. Isso é um ponto negativo na relação. Temos conversado e ela disse que vai fazer o possível e o impossível para segurar o ciúme e a possessividade”, diz Adriane.

Após selar as núpcias, o casal pretende viajar. No roteiro estão as Maldivas, no Oceano Índico, e Bora Bora, ilha que pertence à Polinésia Francesa no Pacífico Sul.