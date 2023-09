Cláudia Ohana ‘faz a Tieta’ em duna de praia cearense

De férias da TV, com o fim da novela “Vai na Fé”, a atriz Cláudia Ohana está no Ceará, curtindo a praia de Canoa Quebrada.

Na terça-feira (5), a atriz publicou um vídeo “fazendo a Tieta”, em referência à novela da TV Globo, nas dunas cearenses.

“Eu querendo fazer a Tieta depois de 30 anos. Risos. Difícil resistir nessas dunas”, escreveu a artista.

Nos comentários, os fãs pediram por um remake do folhetim. “Queremos um remake com você no papel principal”, escreveu um. “Podia fazer um remake e você ser a Tieta novamente”, pediu outro. “Estou super de acordo de um remake com você no papel da Tieta, agora na segunda fase”, postou outro, marcando o perfil da emissora.