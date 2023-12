Cláudia Alencar mantém melhora clínica, diz novo boletim médico

Um novo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (28) informou que a atriz Claudia Alencar, de 73 anos, segue apresentando melhoras no seu estado de saúde. Ela está internada desde o dia 17 de dezembro após ser diagnosticada com infecção bacteriana.

O Hospital São Vicente declarou que a artista "permanece hemodinamicamente estável e sem suporte ventilatório, mas ainda inspirando vigilância contínua, devido à gravidade da infecção".

Veja também

No dia 24, Claudia foi submetida a uma cirurgia e chegou a apresentar uma piora no quadro de saúde. Foi feito um procedimento na região lombar da coluna vertebral com o objetivo de retirar a secreção que causou uma infecção bacteriana e descobrir a extensão do problema.

A atriz está com a bactéria Staphylococcus aureus, que em casos graves pode levar a uma infecção generalizada, ou “sepse”.

O que é sepse?

Segundo informações do portal do dr. Drauzio Varella, a sepse é uma doença potencialmente grave desencadeada por uma inflamação que se espalha pelo organismo diante de uma infecção, podendo levar a queda da pressão arterial, falência de órgãos, entre outros sintomas.

É desencadeada por uma resposta inflamatória sistêmica acentuada diante de uma infecção, na maior parte das vezes causada por bactérias.