Cissa Guimarães volta ao 'É de Casa' vacinada após meses longe dos estúdios do programa

A apresentadora Cissa Guimarães retornou presencialmente ao programa 'É de Casa' após 14 meses longe dos estúdios de gravação. Vacinada contra a Covid-19, ela recebeu aplausos da equipe na exibição deste sábado (22).

"Voltei, meus amores. Voltei vacinada, vitaminada, voltei cheia de saudade. Que saudade que estava dos meus colegas, parceiros, equipe, da nossa casa e de vocês", declarou a apresentadora.

Momento de abraçar

Junto de Ana Furtado, Patrícia Poeta e Manoel Soares, que também apresentam o programa semanalmente, Cissa participou de momento especial para celebrar o Dia do Abraço, que é comemorado neste sábado.

Legenda: Cissa Guimarães e Patrícia Poeta se abraçam no 'É de Casa' Foto: reprodução/Gshow

Com uma cortina de plástico para possibilitar o momento seguro no 'É de Casa', os apresentadores que já estavam no estúdio receberam Cissa com um abraço afetuoso.

"Que dia especial! Estou muito, muito emocionada. Imagina para mim. Um ano e dois meses longe. É muito emocionante, estou muito feliz de poder voltar, abraçar", completou a carioca.