Cinema Especial hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (3)

O Cinema Especial de hoje, quarta-feira (3), exibirá os dois primeiros episódios da nova série Original Globoplay "Rensga Hits!", às 22h35 na TV Globo, após "Pantanal".

A produção é do gênero drama e comédia, focando na indústria do universo sertanejo. Na quinta-feira (4), a plataforma da Globoplay irá disponibilizar mais dois episódios para assinantes. No dia 11, outros dois serão liberados. Por fim, os episódios 7 e 8 só chegarão no dia 18 de agosto.

Sinopse do Cinema Especial de hoje

A série conta a história de Raíssa, uma jovem e talentosa compositora recém-chegada à Goiânia. Em sua trilha até o sucesso, ela deve se deparar com intrigas, desafios, novas amizades e até um novo amor. Na nova cidade, ela utiliza o talento musical para expressar os próprios sentimentos.

A produção também conta com a participação das ex-sisters Rafa Kalimann e Naiara Azevedo, que participaram de edições do Big Brother Brasil (BBB).

Confira o Teaser

Ficha Técnica