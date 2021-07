Cinema Especial hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (14/7)

No Cinema Especial de hoje, quarta-feira (14), a TV Globo exibe o filme "Os Incríveis 2", às 22h35 (horário de Brasília), logo após mais um capítulo da novela Império.

O longa, do gênero animação, mostra a história da família Pêra, dos super-heróis Senhor Incrível e Mulher-Elástica. que, sem apoio de governo, precisa se manter. Helena, a Mulher-Elástica, acaba aceitando outro emprego.

O filme é uma sequência do longa Os Incríveis, de 2004, e é o mais longo da Pixar até hoje. A franquia é uma das mais bem-sucedidas do estúdio.

O elenco original traz nomes como Bob Odenkirk, Catherine Keener, Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson e Sarah Vowell.

No Brasil, a dublagem fica por conta de Flávia Alessandra — atualmente no ar em "Salve-se Quem Puder" —, Lina Mendes, Luiz Feier Motta, Márcia Coutinho, Márcio Simões e Otaviano Costa.

Assista ao trailer

Sinopse

Após se aposentar como super-heroína, Helena virou uma típica dona de casa: passou a cuidar do lar e dos três filhos. O marido, Beto, trabalhava para o sustento da família. Algum tempo depois, a esposa começa a trabalhar para ajudar nas despesas.

Dessa forma, os papéis se invertem, e Beto agora passa a cuidar das crianças, inclusive do bebê Zezé, cujos superpoderes ainda não tinham sido descobertos. No decorrer das missões de Helena, a família começa a desconfiar do ofício.

Ficha técnica

Título original: Incredibles 2

País de origem: Estados Unidos

Estúdio: Pixar

Ano de lançamento: 2018

Diretor: Brad Bird

Elenco Bob Odenkirk; Catherine Keener; Craig T. Nelson; Holly Hunter; Samuel L. Jackson; Sarah Vowell

Gênero: animação