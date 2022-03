Cinco significados das pedras naturais; conheça o poder da sua energia

A capacidade de cristais limparem a energia dos ambientes vem desde a antiguidade. Quando entendemos e usamos os seus poderes, conseguimos fazer com que ao nosso redor as energias sejam mais positivas.

Por isso é importante sabermos qual o significado das pedras naturais: quanto mais conhecemos sobre elas, mais eficiente serão para o nosso uso.

Então, se você está interessado em utilizar, purificar e transmitir positividade através das pedras naturais, veio ao lugar certo!

Como saber se o significado das pedras e as suas energias funcionam

Utilizadas também como forma de terapia, elevação espiritual e até proteção energética, as pedras naturais são capazes de atrair inúmeros tipos de energias positivas para nossa vida.

Nós, seres humanos, estamos o tempo inteiro fazendo troca de energia com o universo e com as pessoas que convivemos. Alguns acreditam que tudo o que fazemos possui essa transmissão de energia, inclusive até o que comemos pode influenciar.

É por isso que as pedras naturais acabam sendo tão poderosas!

Afinal, elas são geradas pela poderosa energia da natureza, ficam na Terra durante milhões de anos e nos ajudam a encontrar a harmonia energética que tanto sonhamos.

O significado das pedras naturais

Para começarmos falando dos significados das pedras, precisamos entender primeiro que cada uma possui uma propriedade natural específica e somente dela.

É por isso que as influências energéticas das pedras são diferentes.

Algumas vão te ajudar no amor, outras vão ser favoráveis para a prosperidade. Bem-estar, tranquilidade, proteção também são algumas das energias que conseguimos atrair através do poder das pedras.

Mas a dúvida que não quer calar é:Como saber qual o significado das pedras naturais? É simples!

Para facilitarmos a sua vida, resolvemos trazer para você 5 pedras naturais e os seus significados. Assim, você conseguirá identificar o que precisa na sua vida e encontrar a pedra que possui esse intuito para te ajudar. Está preparado?

Cinco pedras naturais e os seus significados

Turmalina Negra

Legenda: Turmalina negra em forma bruta Foto: Shutterstock

Uma das mais conhecidas pelos admiradores de pedras naturais. Isso porque no significado das pedras, a Turmalina Negra representa a proteção energética e espiritual.

Assim, ela é capaz de bloquear ataques energéticos e vibrações negativas que são encaminhados para a gente no dia a dia.

Água Marinha

Legenda: Pedra Água Marinha em forma bruta Foto: Shutterstock

Essa também é uma pedra protetora, mas contém uma energia espiritual muito forte.Capaz de reduzir o estresse diário, a Água Marinha nos ajuda a encontrar a paz interior. Por isso é bastante usada em ambientes para meditação, ou até de descanso.

Ela facilita na comunicação com os seres de luz e combate os das trevas.

Lápis Lazúli

Legenda: Lápis Lazúli em forma bruta Foto: Divulgação/commons.wikimedia.org

Essa é uma das pedras naturais mais mágicas que existem. Sua energia espiritual é altíssima e por isso ela é capaz de aumentar a nossa intuição, ajudando para que o sexto sentido fique bem aguçado.

É utilizada nas mesas dos oraculistas para conseguir limpar sua visão do mundo real e conseguir entender o mundo espiritual. Servindo de guia para despertar essa sensibilidade.

Pirita

Legenda: Pirita em forma bruta Foto: Shutterstock

Conhecida por ser a pedra da prosperidade e do sucesso, quando pensamos no significado das pedras naturais, ela é a que mais vem à mente. Isso porque ela está ligada aos ganhos financeiros inesperados e a atração de coisas boas.

Se você está desejando novas oportunidades e bons negócios, é melhor colocá-la perto do seu ambiente de trabalho.

Quartzo Rosa

Legenda: Quartzo rosa após ser modelado Foto: Shutterstock

A pedra do amor… Todo mundo já ouviu falar do Quartzo Rosa, mesmo que de maneira superficial. Tudo por conta dos apaixonados que querem investir em relacionamentos duradouros.

Mas o que poucas pessoas sabem, é que ela também tem o poder de trazer paz e alegria para a sua vida. Independente de se existe alguém em seu coração, ou não.

Use-a para purificar a energia da sua vida e a que está ao seu redor!

Como usar as pedras de maneira correta

Não adianta nada saber qual o significado das pedras naturais, e não saber utilizar a sua energia de maneira correta.

Apesar de ser muito simples, algumas pessoas não conseguem compreender como absorvemos ou atraímos essa energia. Pois bem, agora vou te explicar!

A energia das pedras é transmitida o tempo inteiro de maneira natural. Elas buscam transformar a energia positivamente ao redor, mas para que você sinta essa energia, é indicado apenas que você a segure por alguns minutos e sinta.

Só sinta! Para que você mantenha essa energia sempre perto de você, é indispensável que use-a como alguma bijuteria, carregue-a no bolso ou na bolsa, e tente mantê-la sempre por perto.

Se você deseja atrair a energia para um ambiente, então deixe-a posicionada no lugar da entrada, que é onde as primeiras energias irão passar.

As pedras ao longo do tempo, vão absorvendo essa energia ruim. E se você deseja deixá-la sempre renovada, o indicado é para que a lave em água corrente, com pensamentos positivos e no fim deixe-a no sol para “recarregar” sua positividade.

E pronto! Já pode usá-la novamente para encontrar qualquer que seja o seu objetivo. Boa sorte!

Astrocentro

Este foi um texto escrito pela equipe do Astrocentro, uma empresa de esoterismo que possui consultas 24h todos os dias da semana para você. Através do chat, e-mail e telefone, você pode conversar com um especialista da sua escolha e acabar com as dúvidas que existem em seu coração. Não perca tempo, consulte-se!